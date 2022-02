Primo Appuntamento 6: episodio 7 coppie e streaming (gallery)

Il settimo episodio di Primo Appuntamento 2022, sesta edizione del reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, ha mostrato molti nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido, l’immancabile padrone di casa Flavio Montrucchio.

Primo Appuntamento 2022: coppie episodio 7 – 22 febbraio 2022

Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Raymond e Uriah, entrambi emiliani, lui simpatico 28enne di origine ghanese, romantico quando serve, lei 25enne con un amore osessivo/malato alle spalle e per questo single di tanti anni. Hanno deciso di rivedersi e si sono frequentati per un po’, ma poi sono rimasti solo amici; Roberto e Valentina, lui 41enne studioso autodidatta di squali, ma poco esperto in amore, lei affascinata dalla cultura e soprattutto da Roberto…Saviano, tradita in passato da un uomo che portava avanti due relazioni parallele. Nonostante le premesse non facessero ben sperare, i due hanno trovato un’intesa e hanno deciso di rivedersi, anche se si stanno ancora conoscendo; Gianluca e Charlotta, lui già visto in Primo Appuntamento Crociera (un’esperienza da dimenticare), lei che in qualche modo sentiva che si sarebbe trovato davanti lui, uscita dalle ossa rotte da una relazione. Tra loro è nato subito un grande feeling e hanno iniziato a frequentarsi, ma per ora non sono diventati una coppia “ufficiale”; Giulia e Filippo, che si erano incontrati proprio al ristorante durante due appuntamenti andati male. Lei era rimasta particolarmente affascinata, ma lui non si è presentato e le ha mandato un videomessaggio nel quale diceva di non sentirsela. Giulia però tornerà!

Primo Appuntamento 2022: episodio 7 in streaming

Potete rivedere in streaming gli episodi della puntata di cui sopra (gratuitamente) su Discoveryplus nell’apposita sezione di Primo Appuntamento. Potrebbe essere necessaria la registrazione per accedere ad alcuni contenuti.

Primo Appuntamento: puntate Stagione 6

Qui trovate l’indice video di tutte le puntate della stagione 6 in streaming, con fotogallery e presentazione delle coppie.