Primo Appuntamento 6: episodio 18 coppie e streaming (gallery)

Il diciottesimo episodio di Primo Appuntamento 2022, sesta edizione del reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, ha mostrato nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido, l’immancabile padrone di casa Flavio Montrucchio.

Primo Appuntamento 2022: coppie episodio 18 – 20 settembre 2022

Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Fausto e Stefania, lui 53enne della provincia di Como, un po’ “pagliaccio”, amante della moto e delle belle donne, lei 48enne barista di Novara, un po’ maschiaccio, con un ideale d’uomo pelato e con la pancia. Pur avendo trascorso una serata allegra e spensierata, tra i due non è scattata la “chimica” (soprattutto da parte di Stefania) e hanno deciso di non approfondire la conoscenza, se non per un caffè in amicizia. Poi però si sono rivisti…ma la chimica non è scattata neppure lì e la frequentazione non è continuata; Martina e Giorgio, lei 21enne di Roma, studentessa di Psicologia, ragazza riflessiva e all’apparenza un po’ fredda, lui 24enne di Zagarolo, giardiniere, alla ricerca di una ragazza che lo faccia stare bene. Sebbene una partenza un po’ in salita, i due si sono trovati molto bene insieme e hanno deciso di proseguire insieme la serata. Si sono frequentati per un periodo, ma la conoscenza è sfociata in un’amicizia soltanto; Michele e Antonella, lui 45enne di Monopoli già visto a Primo Appuntamento Crociera (dove la lei non si è presentata), amante dei giocattoli e soprattutto dei supereroi, lei 38enne commessa di Bari, con la passione per la cucina e i viaggi. A lei, lui non è piaciuto fin dal principio e la cena è stata noiosa, mentre lui avrebbe voluto proseguire la conoscenza. Non si sono più sentiti; Damiano e Ornella, lui 65enne di Rovigo, ex informatore medico-scientifico ora in pensione, con la passione del golf, del teatro e del cinema, alla ricerca del suo “corrispettivo” al femminile, lei 57enne di Verona, amante del golf, della natura e dei viaggi. I due hanno trascorso una serata estremamente piacevole e si sono aperti con entusiasmo, decidendo di rivedersi. Giocano soprattutto a golf insieme, ma non è nata ancora una vera storia d’amore. In futuro, chissà…

Primo Appuntamento 2022: episodio 18 in streaming

Potete rivedere in streaming gli episodi della puntata di cui sopra (gratuitamente) su Discoveryplus nell’apposita sezione di Primo Appuntamento. Potrebbe essere necessaria la registrazione per accedere ad alcuni contenuti.

Primo Appuntamento: puntate Stagione 6

Qui trovate l’indice video di tutte le puntate della stagione 6 in streaming, con fotogallery e presentazione delle coppie.