Primo Appuntamento 7: episodio 11 coppie e streaming (gallery)

L’undicesimo episodio di Primo Appuntamento 2023, settima edizione del reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, ha mostrato nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido, l’immancabile padrone di casa Flavio Montrucchio, affiancato per l’accoglienza dei clienti da Barbara Antonini.

Primo Appuntamento 2023: coppie episodio 11 – 21 marzo 2023

Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Emanuela e Daniele, lei 52enne romana che lavora in comune, lui 48enne romano, responsabile della sicurezza nei centri commerciali. Hanno trascorso una serata allegra, fatta di tante chiacchiere, ma a Daniele non è scattata la scintilla e hanno deciso di rivedersi, sebbene si siano scambiati poi qualche messaggio; Caterina e Alessandra, la prima nata a Belluno, ma attualmente a Bologna, dove studia musical, la seconda 19enne lombarda alla ricerca della propria strada. Hanno subito trovato una grande sintonia, decidendo di continuare a conoscersi, ma la conoscenza non si è trasformata in amore; Arianna e Francesco, 44enne di Cattolica, mamma di 3 figli e nonna, sempre di corsa, lui agente di commercio 44enne della provincia di Ferrara. Tanti i punti in comune tra i due, che hanno trascorso una piacevole serata, decidendo di rivedersi, anche se la conoscenza si è poi limitata a qualche chiamata; Thomas e Lavinia, lui studente fiorentino 27enne in antropologia, lei studentessa in Scienze Politiche 24enne di origine siciliana, attualmente a Roma. Un incontro trascorso tra timidezze e sussurri, dove comunque i due sono riusciti a conoscersi meglio. Tra i due è nata però solamente un’amicizia, che sta continuando.

Primo Appuntamento 2023: episodio 11 in streaming

Potete rivedere in streaming gli episodi della puntata di cui sopra (gratuitamente) su Discoveryplus nell’apposita sezione di Primo Appuntamento. Potrebbe essere necessaria la registrazione per accedere ad alcuni contenuti.

Primo Appuntamento: puntate Stagione 7

Qui trovate l’indice video di tutte le puntate della stagione 7 in streaming, con fotogallery e presentazione delle coppie.