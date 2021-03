Il dodicesimo episodio di Primo Appuntamento 2021, quinta edizione del reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, ha mostrato molti nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido troviamo ancora una volta il simpatico Flavio Montrucchio.

Primo Appuntamento 2021: coppie episodio 12 – 30 marzo

Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Tommaso ed Enrica, lui poliamoroso, appassionato di Norvegia e di vichinghi, artista, lei cuoca con interessi meno particolari, ma molto aperta alle nuove conoscenze. Tra loro è nato un feeling e la conoscenza è proseguita, sfociando in una sorta di “relazione aperta” che al momento prosegue; Matteo e Riccardo, il primo trentino, il secondo marchigiano, entrambi con esperienze amorose in Spagna. Tra loro è nata una bella amicizia, anche se Matteo non avrebbe disdegnato un rapporto più profondo e i due continuano a sentirsi; Davide e Federica, lui medico bolognese un po’ introverso e molto pigro, ancora legato ad una ex di molti anni prima, lei infermiera napoletana, ma a Bologna per lavoro, più frizzante ed estroversa. Lei non ha trovato alcun interesse e la conoscenza non è proseguita, se non con qualche telefonata; Susanna e Massimo, lei rimasta vedova giovanissima e con 3 figli, lui muratore bergamasco che si sta occupando della nipote per i problemi di salute della sorella. Hanno deciso di rivedersi, ma la conoscenza si è interrotta molto presto.

Primo Appuntamento 2021: episodio 12 in streaming

Qui potete rivedere in streaming gli episodi della puntata di cui sopra. Potrebbe essere necessario iscriversi (gratuitamente) a Discoveryplus per accedere ai contenuti.

Primo Appuntamento: puntate Stagione 5

