Primo Appuntamento 7: episodio 3 coppie e streaming (gallery)

Il terzo episodio di Primo Appuntamento 2023, settima edizione del reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, ha mostrato nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido, l’immancabile padrone di casa Flavio Montrucchio, affiancato per l’accoglienza dei clienti da Barbara Antonini.

Primo Appuntamento 2023: coppie episodio 3 – 17 gennaio 2023

Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Diletta e Francesco, lei 25enne addetta alle attrazioni in un parco divertimenti, con una vita social molto attiva, lui 23enne barista romano un po’ timido e con la passione per i videogiochi. La comune timidezza li ha fatti sciogliere e hanno trascorso una bella serata, decidendo di rivedersi, ma poi hanno perso i rapporti per l’incertezza di Diletta; Attilio e Antonella, lui paramedico 43enne di Bari molto eccentrico e attivo, lei 47enne della provincia di Bari, infermiera appassionata di vita notturna. Una serata “pungente”, finita con una possibile amicizia e qualche telefonato, ma nulla più; Silvio e Emanuela, lui 75enne di Torino, ex pilota di rally, lei 68enne di Lodi con la passione del volo e i pappagalli. La passione per gli sport li ha uniti, si frequentano ma senza che tra loro sia nata ufficialmente una storia; Federica e Raffaele, lei 32enne cameriera di Battipaglia che si considera priva di difetti e spesso spaventa gli uomini, lui 33enne docente di scienze motorie di Napoli con una particolare passione per le forme. Lei cercava un tipo “profondo”, lui si è fermato alla superficie, quindi l’incontro non ha avuto un seguito e non si sono più nemmeno sentiti.

Primo Appuntamento 2023: episodio 3 in streaming

Potete rivedere in streaming gli episodi della puntata di cui sopra (gratuitamente) su Discoveryplus nell’apposita sezione di Primo Appuntamento. Potrebbe essere necessaria la registrazione per accedere ad alcuni contenuti.

Primo Appuntamento: puntate Stagione 7

