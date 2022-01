Primo Appuntamento 6: episodio 3 coppie e streaming (gallery)

Il terzo episodio di Primo Appuntamento 2022, sesta edizione del reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, ha mostrato molti nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido, l’immancabile padrone di casa Flavio Montrucchio.

Primo Appuntamento 2022: coppie episodio 3 – 18 gennaio 2022

Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Jana e Domenico, lei 48 anni, di origine tedesca e francese, con un carattere fortissimo, che ristruttura case per professione ed è venuta in Italia 30 anni fa per amore, lui 50enne romano che si sente un maschio alfa…ma anche beta. Lui non si è lasciato spaventare dalla schiettezza della donna e hanno deciso di continuare la serata, anche se dopo qualche settimana hanno smesso di sentirsi; Vito e Giovanna, lui 68enne di Monopoli, pensionato con la passione del ballo, vedovo e ancora col pensiero fisso della moglie, lei 70enne di Modugno, nonna felice, che crede ancora nell’amore. Tra i due è nata subito un’intesa e hanno deciso di frequentarsi, anche se non è ancora iniziata una vera relazione; Valerio e Lorenza, lui 24enne romano che lavora nella ditta di famiglia, lei 23enne romana che lavora in un call center, molto sicura di sé. I due si erano già conosciuti sui social, ma non si erano mai incontrati perché lei poi è sparita ed è stato lui a farle la “sorpresa” portandola lì. La cena è andata bene e la serata è proseguita. Si sono anche rivisti, ma il loro rapporto non è poi decollato; Diana e Francesco, lei 31enne, appassionata di romanzi d’amore, molto emotiva e timida, lui 33enne tranquillo e romantico, che nella vita non si è mai innamorato ed è stato iscritto al programma dai nipoti. Purtroppo, appena lui è entrato nel ristorante, lei è letteralmente scappata e l’appuntamento non ha avuto nemmeno inizio. Ma rivedremo Francesco in un’altra occasione…a Primo Appuntamento Crociera!

