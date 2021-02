Il settimo episodio di Primo Appuntamento 2021, quinta edizione del reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, ha mostrato molti nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido troviamo ancora una volta il simpatico Flavio Montrucchio.

Primo Appuntamento 2021: coppie episodio 7 – 16 febbraio

Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Debora e Daniele, lei diventata celebre sul web per il video di “‘N Calippo e ‘na bira”, entrambi romani, entrambi genitori single, che hanno saputo trovare dei punti di incontro e hanno deciso di continuare a conoscersi, anche se al momento non è ancora nato nulla di “ufficiale”; Lorenzo e Maela, lui agente immobiliare bresciano, scrittore per passione, lei torinese e amante dei viaggi. Lorenzo avrebbe continuato la frequentazione, ma a Maela non è scattato nulla e non si sono più sentiti; Nikolaus e Clizia, lui un ragazzo che, dopo una diagnosi di malattia granulomatosa cronica che gli dava una bassa speranza di vita, ha deciso di girare il mondo e “godersela”, ma 4 anni fa grazie ad un trapianto è riuscito a uscirne, lei invece nata e cresciuta in provincia di Brescia con tanta voglia di lasciarsi andare. Tra loro si è creata subito un’intesa e hanno continuato a sentirsi; Giuliano e Gil, lei di origine brasiliana ma in Italia da oltre 30 anni, entrambi separati e con due figli, che sembravano essersi piaciuti, ma l’interesse alla fine era solo da parte dell’uomo. I due sono rimasti in contatto come amici.

