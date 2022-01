Primo Appuntamento 6: episodio 1 coppie e streaming (gallery)

Il primo episodio di Primo Appuntamento 2022, sesta edizione del reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, ha mostrato molti nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido, l’immancabile padrone di casa Flavio Montrucchio.

Primo Appuntamento 2022: coppie episodio 1 – 4 gennaio 2022

Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Naomi e Tiziano, lei di 30 anni, emiliana che vive a Roma, con la passione dei tatuaggi, lui 33enne romano con la stessa passione, pugile professionista. Hanno trovato molti punti in comune e hanno deciso di rivedersi, anche se sono diventati solo amici; Stella e Alessandro, lei 22enne, studentessa al DAMS di Padova che, a causa di un glaucoma congenito, riesce a distinguere solo luce e buio, lui simpatico 25enne con la sindrome di Asperger, particolarmente intelligente, ma non bravissimo a socializzare. Hanno deciso di conoscersi meglio e per ora stanno continuando a frequentarsi; Arcangelo e Rosa, lui 53 anni, lei 47 anni, che si sono incontrati lo scorso anno proprio nel programma: lui le ha chiesto di sposarlo e lei ha accettato. Ora programmano le nozze; Eva e Fortuna, la prima 28 anni, originaria della Sicilia ma attualmente a Milano, rapper, la seconda 29 anni, di Livorno, segretaria e assistente di un chirurgo estetico. Il carattere complicato di Eva ha “spaventato” Fortuna, ma hanno deciso di rivedersi come amiche, anche se il proposito non ha poi avuto seguito.

Primo Appuntamento 2022: episodio 1 in streaming

Potete rivedere in streaming gli episodi della puntata di cui sopra (gratuitamente) su Discoveryplus nell’apposita sezione di Primo Appuntamento. Potrebbe essere necessaria la registrazione per accedere ad alcuni contenuti.

Primo Appuntamento: puntate Stagione 6

