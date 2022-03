Primo Appuntamento 6: episodio 9 coppie e streaming (gallery)

Il nono episodio di Primo Appuntamento 2022, sesta edizione del reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, ha mostrato molti nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido, l’immancabile padrone di casa Flavio Montrucchio.

Primo Appuntamento 2022: coppie episodio 9 – 8 marzo 2022

Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Alessandro e Deborah, lui agricoltore marchigiano di 37 anni, con un passato da avvocato, lei impiegata parmigiana amante della campagna. Da parte di Deborah non è scattato nulla, pur avendo passato una bella serata, mentre lui avrebbe continuato la conoscenza. Però poi hanno continuato a sentirsi e lui spera che il loro rapporto si evolva; Michel e Cristina, lui studente di Belle Arti 20enne che in passato ha subito un trapianto di cuore e per oltre 2 anni ha vissuto con un cuore artificiale, lei studentessa 24enne di psicologia dinamica della provincia di Parma, con un passato segnato dai disturbi alimentari. Hanno trovato molti punti in comune e hanno deciso di approfondire la conoscenza, almeno per quanto riguarda l’amicizia e, proprio in amicizia, hanno continuato a vedersi e sentirsi, creando un bel legame; Daniela e Alberto, lei fiorentina 56enne con un’attività di b&b che sogna di essere “principessa per un giorno” e vorrebbe un uomo elegante, lui romantico 51enne che vive a Milano Marittima e tiene molto alle prime impressioni. Hanno avuto un buon dialogo e hanno trovato molti punti in comune, quindi hanno deciso di continuare a conoscersi…anche se poi si sono persi di vista; Giada e Christian, lei 22anni marchigiana che vive a Praga, dove fa la modella di nudo e l’attrice di film per adulti (col nome d’arte di Giada Suicide e Giada SGH), ma ex nerd, lui 25enne personal trainer della Valle d’Aosta, amante delle ragazze grintose e sicure. Seppure il lavoro di Giada abbia creato qualche “insicurezza”, i due si sono piaciuti e hanno proseguito la serata insieme. Si sono frequentati per un po’, ma la distanza li ha allontanati e lui ora è fidanzato con un’altra

Primo Appuntamento 2022: episodio 9 in streaming

Potete rivedere in streaming gli episodi della puntata di cui sopra (gratuitamente) su Discoveryplus nell’apposita sezione di Primo Appuntamento. Potrebbe essere necessaria la registrazione per accedere ad alcuni contenuti.

Primo Appuntamento: puntate Stagione 6

