Primo Appuntamento 4: episodio 16 coppie e streaming (gallery)

Il sedicesimo episodio di Primo Appuntamento 2020, il reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, giunto alla quarta stagione, ha mostrato molti nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido troviamo Flavio Montrucchio.

Primo Appuntamento 2020: coppie episodio 16 – 7 luglio

Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Eugenia e Mario, lei dall’aspetto particolare, lui di origine giapponese. Hanno provato interesse reciproco e hanno continuato a vedersi, anche se per ora in amicizia; Carolina e Luciano, entrambi oltre i 50 anni, tra cui è scattata subito una certa sintonia, sfociata in una bella frequentazione dopo il programma; Demis e Atusa, lei alla ricerca di un uomo che le tenesse testa, lui amante del parlar di sé. Non si sono trovati interessanti e non hanno proseguito la conoscenza; Maurizio e Chiara, lui ex giocatore di basket alto oltre 2 metri, lei ex giocatrice di pallavolo. Sebbene lui abbia provato un forte interesse per la ragazza, lei gli ha dato picche perché lui fisicamente non era il suo tipo. Maurizio non l’ha presa bene, ma l’ha cercata anche dopo la puntata, prendendosi un altro rifiuto.

