Primo Appuntamento 4: episodio 4 coppie e streaming (gallery)

Il quarto episodio di Primo Appuntamento 2020, il reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, giunto alla quarta stagione, ha mostrato molti nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido troviamo Flavio Montrucchio.

Primo Appuntamento 2020: coppie episodio 4 – 28 gennaio

Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Haemon e Nicole, entrambi giovanissimi, lui accompagnato dalla mamma (che per fortuna poi si è diretta ad un proprio appuntamento). Sembrava ci fosse una buona complicità, lui ha dichiarato di volerla rivedere, mentre lei ha detto che si aspettava altro e i due non si sono più sentiti; Carmen e Giuseppe, 76 e 78 anni, tra cui è nato subito un feeling, che hanno continuato a sentirsi e frequentarsi per serate danzanti…e non solo; Hirtia e Sandro, la prima mamma di Haemon, il secondo totalmente disinteressato all’incontro, tra cui non è nata alcuna simpatia e si sono completamente persi di vista; Mirko e Silvia, 33 anni lui e gravi problemi di salute alle spalle, 24 anni lei e tanta voglia di trovare una persona che la completasse. Si sono trovati a loro agio e hanno continuato a sentirsi dopo il programma, sebbene non siano ancora una coppia.

Primo Appuntamento 2020: episodio 4 in streaming

