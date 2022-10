Primo Appuntamento 6: episodio 22 coppie e streaming (gallery)

Il ventiduesimo episodio di Primo Appuntamento 2022, sesta edizione del reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, ha mostrato nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido, l’immancabile padrone di casa Flavio Montrucchio.

Primo Appuntamento 2022: coppie episodio 22 – 18 ottobre 2022

Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Claudia e Carmine, lei 26enne romana, tecnico di cardiochirurgia, ex nuotatrice e molto competitiva ed esigente in amore, lui 27enne napoletano, di giorno medico e la sera cantante, anche lui molto ambizioso. L’incontro è stato un “match”, ma è scattata una certa curiosità reciproca e hanno deciso di rivedersi. La frequentazione però è durata poco; Vincenza e Agostino, lei 64enne palermitana, pensionata, ma piena di impegni e interessi, lui 58enne imprenditore di origine siciliana, ma che vive attualmente a Milano, molto attento ai modi e al galateo. Hanno trascorso una piacevole serata, lei avrebbe approfondito la conoscenza, ma lui no per una questione prettamente fisica. Non si sono più visti e sentiti; Francesco e Giuseppe, il primo 36enne ingegnere delle telecomunicazioni palermitano, figlio di Vincenza, il secondo artigiano siracusano e trampoliere. Per Giuseppe è scattato qualcosa di forte, ma anche Francesco è rimasto piacevolmente colpito e hanno deciso di rivedersi. Purtroppo però la frequentazione non è proseguita; Katia e Alef, lei 24enne veronese (di origini togolesi), attualmente commessa, ma con il sogno di diventare imprenditrice nell’ambito della skincare, lui 19enne veneziano, cameriere, un po’ timido. Passato l’imbarazzo iniziale, hanno chiacchierato amabilmente e si sono divertiti, ma alla fine, un po’ per l’aspetto fisico, un po’ per l’età, hanno deciso di non proseguire e non si sono più incontrati.

Potete rivedere in streaming gli episodi della puntata di cui sopra (gratuitamente) su Discoveryplus nell'apposita sezione di Primo Appuntamento.

