Primo Appuntamento 6: episodio 24 coppie e streaming (gallery)

Il ventiquattresimo episodio di Primo Appuntamento 2022, sesta edizione del reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, ha mostrato nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido, l’immancabile padrone di casa Flavio Montrucchio.

Primo Appuntamento 2022: coppie episodio 24 – 1 novembre 2022

Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Danilo e Jamila, lui 24enne della provincia di Bologna, cantante in una band “pop-trap”, lei 19enne di Fabriano, studentessa di grafica con la passione del make-up, con origini italo-algerine. La serata è stata molto piacevole e tranquilla, quindi hanno deciso di rivedersi. Pur essendo rimasti in contatto, il loro rapporto non si è evoluto; Giuseppe e Giuliana, lui 73enne milanese, ex lavoratore del marketing, ora cantante lirico, campione regionale di bridge, lei 65enne della provincia di Reggio Emilia, segretaria con la passione del ballo country. Hanno trovato subito una bella intesa e hanno deciso di proseguire la serata insieme. Si sono rivisti svariate volte a Milano, ma sono rimasti solamente amici; Rita e Alessio, lei 21enne di Palermo che vorrebbe fare la dogsitter e prendere la patente, lui 23enne di Perugia, attualmente disoccupato, con la passione del calcio. A lei Alessio sarebbe piaciuto, ma lui ha trovato fastidiosi alcuni atteggiamenti e ha deciso di rivederla eventualmente solo in amicizia, ma lei non l’ha accettato e hanno avuto addirittura una discussione. Non si sono ovviamente più visti o sentiti; Alessandro e Daniele, il primo 30enne impiegato di Vicenza, con la passione per le piante e gli alberi, il secondo studente di ingegneria chimica 25enne di Napoli, amante della cura del corpo e un po’ fuori dagli schemi. Sebbene abbiano passato una bella serata, non è scattata la scintilla da parte di nessuno dei due. Non si sono più visti.

Primo Appuntamento 2022: episodio 24 in streaming

