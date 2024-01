Primo Appuntamento Hotel 2024: episodio 2 (streaming e gallery)

Seguici su Whatsapp - Telegram

Il secondo episodio di Primo Appuntamento Hotel 2024, prima edizione del reality di Real Time sugli appuntamenti al buio ambientato in un hotel del Salento, ha mostrato nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido, l’immancabile padrone di casa Flavio Montrucchio.

Primo Appuntamento Hotel 2024: coppie episodio 2

Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Fabrizio e Danilo, il primo 38enne barman e cameriere, nonché giornalista musicale nel tempo libero, il secondo 41enne di Taormina, manager di un hotel di lusso. I due già si erano conosciuti in una chat di incontri. Per il momento hanno passato la notte insieme, ma non si sa come finirà; Marco e Beate, lui 47enne di Imperia che lavora sugli impianti autostradali, divorziato e con tre figlie, lei 42enne tedesca che vive a Sanremo con il suo coniglietto, ex ingegnere. Tra loro è nato un amore e non si sono più lasciati; Barbara e Maximiliano, lei venezuelana trapiantata a Padova, già conosciuta nella scorsa puntata, lui 29enne, proprietario, con la famiglia, di una struttura per anziani. Non è scattata la scintilla.

Si sono infine rivisti Nicola e Ilaria, coppia della puntata precedente, che hanno confermato di non essere interessati e abbiamo scoperto com’è finita tra Daniela e Luca: la vacanza è stata perfetta, ma, una volta rientrati a Torino, è finito tutto per scelta di Luca.

Primo Appuntamento Hotel 2024: episodio 2 in streaming

Potete rivedere in streaming gli episodi della puntata di cui sopra (gratuitamente) su Discoveryplus nell’apposita sezione di Primo Appuntamento. Potrebbe essere necessaria la registrazione per accedere ad alcuni contenuti.

Primo Appuntamento: puntate Stagione 7

Qui trovate l’indice video di tutte le puntate del programma in streaming, con fotogallery e presentazione delle coppie.