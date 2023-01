Primo Appuntamento 7: episodio 1 coppie e streaming (gallery)

Il primo episodio di Primo Appuntamento 2023, settima edizione del reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, ha mostrato nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido, l’immancabile padrone di casa Flavio Montrucchio, affiancato per l’accoglienza dei clienti da Barbara Antonini.

Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Asia e Hugo, lei 22enne cameriera di Francavilla, alla ricerca di un vero uomo che la faccia sentire protetta, lui 25enne di Pescara che lavora in un birrificio artigianale, metà italiano e metà tedesco. La serata è andata molto bene e hanno trovato un buon feeling, decidendo di rivedersi, anche se la loro conoscenza non è poi proseguita; Mauro e Lucia, lui 20enne della provincia di Cuneo che lavora nell’azienda di famiglia, appassionato di auto e di kung-fu, lei 19enne torinese diplomata nel campo nella moda, ma aspirante educatrice di bambini speciali. Un incontro magico, come loro stessi l’hanno definito, sfociato in baci appassionati. Si sono rivisti, stanno ufficialmente insieme e sono innamorati; Michele e Giada, lui fisioterapista e judoka 38enne di Umbertide (Perugia), che ha perso la vista dopo un incidente di caccia, lei 49enne della provincia di Pistoia, ex giocatrice di pallavolo. Una cena molto piacevole, che avrebbe potuto forse avere un seguito, ma lui si è spaventato per la differenza di età e per la distanza. Si sono solamente risentiti telefonicamente; Mauro e Laura, lui 66enne ex capostazione romantico e gentile, lei insegnante 63enne di Mantova, ma di origine pugliese, appassionata di cucina e ballo, che ha perso un figlio a causa di un incidente stradale. Tra i due è nato subito un grande feeling e, tra un sorriso e l’altro, hanno deciso di rivedersi, ma a causa di alcune difficoltà non sono ancora riusciti a farlo.

