Primo Appuntamento 7: episodio 21 coppie e streaming (gallery)

Il ventunesimo episodio di Primo Appuntamento 2023, settima edizione del reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, ha mostrato nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido, l’immancabile padrone di casa Flavio Montrucchio, affiancato per l’accoglienza dei clienti da Barbara Antonini.

Primo Appuntamento 2023: coppie episodio 21 – 10 ottobre 2023

Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Greta e Mauro, lei impiegata amministrativa 47enne di Reggio Emilia, con la passione per i balli country e gli uomini di stazza rugbistica, lui 49enne della provincia di Lecco, che lavora in un ingrosso di abbigliamento e ama il mare. Hanno deciso di rivedersi e hanno organizzato un pranzo insieme, ma tra loro non è scattata la scintilla; Barbara e Luca, lei 48enne genovese di professione bagnina, divertente e un po’ selvaggia, lui 55enne della provincia di Milano, medico e istruttore di tennis. Purtroppo tra i due non è scattato quel “qualcosa” e non si sono più sentiti; Mohamed e Vittoria, lui 23enne magazziniere con una passione per il calcio, nato in Marocco e in Italia da tanti anni, lei 22enne bolognese, appena laureata in lingue, vulcanica ed esplosiva, ma anche un po’ insopportabile (come lei stessa si definisce). Hanno scherzato molto e tra i due è nata una buona sintonia, ma a causa della distanza la loro conoscenza non è continuata; Andrea e Alessandro, il primo 43enne milanese, lavoratore nell’ambito della comunicazione, un po’ rompiscatole, il secondo 39enne milanese, che lavora nell’ambito della moda, super romantico e “avvolgente”. La complicità è stata forte e hanno deciso di rivedersi. Purtroppo però si sono persi di vista in breve tempo.

