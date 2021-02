L’ottavo episodio di Primo Appuntamento 2021, quinta edizione del reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, ha mostrato molti nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido troviamo ancora una volta il simpatico Flavio Montrucchio.

Primo Appuntamento 2021: coppie episodio 8 – 23 febbraio

Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Fabio e Mina, lui di origine brasiliana ma adottato a Roma, lei invece iraniana con una storia d’amore complicata alle spalle. Non è scattata una scintilla “particolare”, ma hanno deciso di continuare a conoscersi, anche se è durata poco; Alessia e Gioele, lei detta “contessa”, che spesso non viene capita per il suo aspetto particolare, lui giovane, sensibile e particolarmente attratto dall’esoterismo. Contrariamente alle aspettative, hanno trovato dei punti in comune, ma la loro frequentazione è durata solo un paio di settimane; Sabrina e Lucrezia, la prima una vecchia e amata conoscenza del programma, diventata nota per la sua Sindrome di Tourette, che ha deciso di mettersi completamente a nudo e di incontrare una donna, la seconda una sua concittadina decisa e sicura di sè. Nonostante Sabrina avesse trovato la sua “Imma Battaglia”, Lucrezia ha detto che potrebbe nascere solo un’amicizia tra le due e Sabrina è scoppiata in lacrime. Si sono comunque riviste come amiche; Gaia e Amine, due giovanissimi, lei emozionatissima studentessa in infermieristica di Torino, lui studente in farmacia di Siena. Solo Amine avrebbe continuato la conoscenza, così non si sono più né visti, né sentiti.

