Primo Appuntamento 6: episodio 30 coppie e streaming (gallery)

Il trentesimo episodio di Primo Appuntamento 2022, sesta edizione del reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, ha mostrato nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido, l’immancabile padrone di casa Flavio Montrucchio.

Primo Appuntamento 2022: coppie episodio 30 – 13 dicembre 2022

Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Massimiliano e Daniela, lui 53enne bancario della provincia di Modena, con la passione per il tennis e lo sport in generale, lei 50enne impiegata romana, molto romantica e sognatrice. La favola tra loro non è purtroppo nata e non si sono più rivisti; Viviana e Simona, la prima 21enne di Taranto, studentessa di Lingue amante dei viaggi e della conoscenza di nuove culture, la seconda 19enne macellaia romana, che spera di mettere da parte qualcosa per aprire uno studio di tatuaggi. Hanno trovato molte affinità, ma la distanza ha trasformato la loro conoscenza in un’amicizia; Lorenzo e Leticia, lui 21enne di Torino, tornitore specializzato e spogliarellista, particolarmente affezionato alla mamma, lei 21enne parrucchiera della provincia di Vercelli, ma di origine brasiliana. Sebbene la cena fosse stata molto piacevole e la serata fosse proseguita, in Leticia non è nato un sentimento e tra i due si è chiusa ancor prima di iniziare; Monica e Alessandro, lei 44enne napoletana, operatore del piede e mamma di due ragazze, lui 42enne della provincia di Caserta, attore teatrale e volontario negli ospedali pediatrici. Non è scattata la scintilla e non si sono più sentiti.

Primo Appuntamento 2022: episodio 30 in streaming

Potete rivedere in streaming gli episodi della puntata di cui sopra (gratuitamente) su Discoveryplus nell’apposita sezione di Primo Appuntamento. Potrebbe essere necessaria la registrazione per accedere ad alcuni contenuti.

Primo Appuntamento: puntate Stagione 6

Qui trovate l’indice video di tutte le puntate della stagione 6 in streaming, con fotogallery e presentazione delle coppie.