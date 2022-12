Primo Appuntamento 6: episodio 29 coppie e streaming (gallery)

Il ventinovesimo episodio di Primo Appuntamento 2022, sesta edizione del reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, ha mostrato nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido, l’immancabile padrone di casa Flavio Montrucchio.

Primo Appuntamento 2022: coppie episodio 29 – 6 dicembre 2022

Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Daniela e Federico, lei 18enne parrucchiera romana tifosissima della Roma, lui 20enne romano che sta studiando per diventare personal trainer. Avrebbero potuto approfondire, ma la loro conoscenza non è proseguita; Anna e Gabriele, lei 60enne torinese, sosia ufficiale di Monica Bellucci, lui 60enne di Livorno, autista di pullman turistici e maestro di ballo di danza latinoamericane. La serata è andata benissimo ed è proseguita in sala da ballo, ma al momento non sono ancora riusciti a rivedersi; Gabriele e Giulia, 23enne di Giulianova, al primo appuntamento in assoluto a causa di un disturbo ossessivo-compulsivo riguardante l’igiene che gli ha complicato un po’ la vita, lei 20enne romana, studentessa in Scienze dell’educazione e della formazione, con un’adorazione per i bambini. Purtroppo la serata non è andata come doveva e non si sono più rivisti; Fiorenza e Pasquale, lei 42enne della provincia di Pordenone, addetta alle vendite e appassionata di viaggi in giro per il mondo, lui 44enne milanese, insegnante di educazione fisica, maestro di pugilato e con la voglia di avere un figlio presto (come anche lei). La serata, pur piacevole, non ha avuto una continuazione e si sono persi di vista.

Primo Appuntamento 2022: episodio 29 in streaming

Potete rivedere in streaming gli episodi della puntata di cui sopra (gratuitamente) su Discoveryplus nell’apposita sezione di Primo Appuntamento. Potrebbe essere necessaria la registrazione per accedere ad alcuni contenuti.

