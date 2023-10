Primo Appuntamento 7: episodio 22 coppie e streaming (gallery)

Il ventiduesimo episodio di Primo Appuntamento 2023, settima edizione del reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, ha mostrato nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido, l’immancabile padrone di casa Flavio Montrucchio, affiancato per l’accoglienza dei clienti da Barbara Antonini.

Primo Appuntamento 2023: coppie episodio 22 – 17 ottobre 2023

Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Davide e Emily, lui libero professionista 23enne della provincia di Venezia, con l’hobby della moda e del calcio a 5, lei 21enne di Mestre (Venezia), di professione barista, amante delle discoteche e delle feste. Le premesse erano buone, i due hanno continuato a sentirsi per un periodo, ma poi la loro conoscenza si è chiusa; Nicola e Sara, lui 31enne metalmeccanico, che nel tempo libero fa volontariato in Croce Rossa, lei 23enne, cuoca di origine algerina. Tra i due è nata un’amicizia e sono rimasti in contatto; Federico e Noemi, il primo 30enne bolognese, atleta paralimpico di canoa, lei 26enne milanese che lavora in una comunità di minori. E’ scattata subito una bella sintonia e hanno proseguito la serata insieme. Si sono frequentati per un periodo, ma poi la relazione si è interrotta; Andrea e Roberta, lui 57enne di Albano Laziale, installatore con la passione per i funghi, lei romana 57enne con la passione per la campagna e per il mare, che fa yoga e crea borse con materiali di riciclo. Tra i due non c’è stato un particolare feeling e non si sono più visti, né sentiti.

