Il quinto episodio di Primo Appuntamento 2021, quinta edizione del reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, ha mostrato molti nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido troviamo ancora una volta il simpatico Flavio Montrucchio.

Primo Appuntamento 2021: coppie episodio 5 – 2 febbraio

Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Leonardo e Nicoletta, due 60enni con caratteri molto diversi, lui fisioterapista e lei stilista di camicie, che sembravano aver saputo trovare dei punti in comune e hanno voluto continuare a conoscersi, anche se fuori dal programma lei non si è “impegnata” particolarmente e la conoscenza non è proseguita; Agnese e Paolo, lei fiorentina di origini nobili, lui ragazzo elegante ed educato. La presenza al ristorante dell’ex ragazzo di Agnese ha complicato le cose e Paolo ha scelto di non iniziare una conoscenza; Matilda e Francesco, lei romana, lui fiorentino, ex ragazzo e ora migliore amico di Agnese. Anche in questo caso la presenza dell’ex ha avuto un effetto negativo e Matilda ha deciso di terminare la cena in anticipo; Mattia e Sandy, lui pilota di enduro prima e di crosskart adesso, che nel 2013 in seguito ad un brutto incidente sportivo è diventato paraplegico ed ora si muove in carrozzina, lei di origini ucraine e russe, ma da tempo in Italia e con un passato amoroso molto complicato. La simpatia, la “sfrontatezza” e la forza di volontà del ragazzo hanno conquistato Sandy, e i due hanno scelto di continuare la loro storia, in attesa di capire dove li porterà.

