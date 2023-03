Primo Appuntamento 7: episodio 9 coppie e streaming (gallery)

Il nono episodio di Primo Appuntamento 2023, settima edizione del reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, ha mostrato nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido, l’immancabile padrone di casa Flavio Montrucchio, affiancato per l’accoglienza dei clienti da Barbara Antonini.

Primo Appuntamento 2023: coppie episodio 9 – 7 marzo 2023

Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Bruno e Ornella, lui 50enne imprenditore di Sondrio che ha cambiato una 20ina di attività nella sua carriera, lei 43enne di Como, di professione executive assistant. Le credenze religiose di Ornella hanno fatto in modo che Bruno si concentrasse totalmente su di lei, ma la scintilla da parte di Ornella non è purtroppo scattata e non si sono più visti; Giulia e Giulia, la prima 23enne di La Spezia, studentessa di psicologia, con un profilo social nel quale fa scherzi ai genitori, la seconda 27enne di Lucca, tatuatissima e un po’ trasgressiva, cameriera con un secondo lavoro sulle piattaforme dedicate all’eros. Hanno trovato da subito una forte intesa e hanno deciso di rivedersi, ma la distanza purtroppo è stata loro fatale; Paola e Luciano, 60enne della provincia di Roma, impiegata in un ente pubblico con la passione per i tatuaggi, lui 69enne di Latina, ma con origini tunisine, sportivo e indipendente. Si sono aperti molto e hanno trovato tanti punti in comune e hanno deciso di fare un secondo appuntamento, che però purtroppo non è avvenuto; Gloria e Lorenzo, lei barista 25enne di Bologna, autodichiaratasi “sottona” nei rapporti, lui 28enne di Ferrara, gestore di cocktail bar. La serata è trascorsa in modo molto originale e la loro conoscenza si è trasformata in amicizia.

Potete rivedere in streaming gli episodi della puntata di cui sopra (gratuitamente) su Discoveryplus nell'apposita sezione di Primo Appuntamento.

