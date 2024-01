Primo Appuntamento Hotel 2024: episodio 1 (video streaming)

Seguici su Whatsapp - Telegram

Il primo episodio di Primo Appuntamento Hotel 2024, prima edizione del reality di Real Time sugli appuntamenti al buio ambientato in un hotel del Salento, ha mostrato nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido, l’immancabile padrone di casa Flavio Montrucchio.

Primo Appuntamento Hotel 2024: coppie episodio 1

Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Nicola e Ilaria, lui 24enne originario della Puglia, ma da sempre a Desio, in Lombardia, appassionato di canto, lei 21enne di San Giuliano Milanese, studentessa di Scienze della formazione primaria. Lui avrebbe continuato la conoscenza, lei ha preferito lasciar perdere, anche se pare essersi poi pentita; Daniela e Luca, lei 37enne di Torino, proprietaria di un bar, iscritta dalla mamma e dalla sorella, lui 31enne di Torino, di professione barista, che vive ancora con i genitori. Hanno deciso di continuare a conoscersi e hanno trascorso la giornata insieme, tra massaggi e baci; Emanuela e Edoardo, lei 56enne romana, separata e con 3 figli, molto attenta al suo aspetto fisico, lui 56enne romano, consulente finanziario, persona molto controllata, che vorrebbe lasciarsi andare. Lui avrebbe approfondito la conoscenza, ma lei l’ha trovato troppo chiuso e poco empatico. Abbiamo conosciuto anche Barbara , 22enne originaria di Caracas, in Venezuela, ma da alcuni anni a Padova, che vedremo nei prossimi episodi e che ha iniziato a conoscere Nicola.

Primo Appuntamento Hotel 2024: episodio 1 in streaming

Potete rivedere in streaming gli episodi della puntata di cui sopra (gratuitamente) su Discoveryplus nell’apposita sezione di Primo Appuntamento. Potrebbe essere necessaria la registrazione per accedere ad alcuni contenuti.

Primo Appuntamento: puntate Stagione 7

Qui trovate l’indice video di tutte le puntate del programma in streaming, con fotogallery e presentazione delle coppie.