Primo Appuntamento 5: episodio 17 coppie e streaming (gallery)

Il diciassettesimo episodio di Primo Appuntamento 2021, quinta edizione del reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, ha mostrato molti nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido, l’immancabile padrone di casa Flavio Montrucchio.

Primo Appuntamento 2021: coppie episodio 17 – 7 settembre

Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Federico e Sara, lui “nato nel periodo sbagliato”, con la voglia di corteggiare una donna come ai vecchi tempi, lei assistente di volo, appassionata di mitologia e di Belle Époque. Tantissimi gli interessi in comune, ma non la “chimica” da parte di lei. Alla fine hanno scelto di conoscersi meglio in amicizia, ma la frequentazione è durata poco; Candida e Roberto, lei romana con una vita dedicata alla famiglia alle spalle, ma delusa dall’amore e con la voglia di vivere una favola, lui comasco, ma da tanti anni a Roma, dove si occupa di apparecchiatura sanitarie e spera di trovare una relazione stabile. Anche in questo caso, a fronte di tantissimi argomenti, da parte di lei non è scattato quel “qualcosa”, ma hanno scelto di rivedersi in amicizia. Purtroppo, per non creare false illusioni a Roberto, Candida ha troncato quasi subito; Alessia e Francesco, due giovani lombardi accumunati dal fatto di essere stati traditi e per questo poco fiduciosi nei confronti dell’altro sesso. Sono entrati subito in sintonia e hanno deciso di rivedersi, ma la loro relazione stenta a prendere il volo; Anastasiya e Francesco, lei pasticcera, lui parrucchiere, entrambi di Napoli, giovanissimi, ma alla ricerca di una storia seria e duratura. Lei non è sembrata molto convinta, ma lui le ha chiesto di rimanere almeno in contatto e la ragazza ha accettato. Si sentono, ma non è scattato nulla.

Primo Appuntamento 2021: episodio 17 in streaming

Potete rivedere in streaming gli episodi della puntata di cui sopra (gratuitamente) su Discoveryplus nell’apposita sezione di Primo Appuntamento. Potrebbe essere necessaria la registrazione per accedere ad alcuni contenuti.

Primo Appuntamento: puntate Stagione 5

Qui trovate l’indice video di tutte le puntate della stagione 5 in streaming, con fotogallery e presentazione delle coppie.