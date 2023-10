Primo Appuntamento 7: episodio 24 coppie e streaming (gallery)

Il ventiquattresimo episodio di Primo Appuntamento 2023, settima edizione del reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, ha mostrato nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido, l’immancabile padrone di casa Flavio Montrucchio, affiancato per l’accoglienza dei clienti da Barbara Antonini.

Primo Appuntamento 2023: coppie episodio 24 – 31 ottobre 2023

Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Elia e Sofia, il primo 24enne di Treviso, di professione pasticcere, la seconda 20enne originaria della Colombia, ma da alcuni anni a Treviso. L’appuntamento è andato molto bene, hanno deciso di rivedersi e ora si stanno frequentando; Maria Teresa e Daniele, lei 67enne romana, in attesa di pensione, “accoppiata” con il suo cane Vasco, lui 72enne romano, ex imprenditore, ora pensionato, appassionato di cavalli. Daniela era ben disposto verso Maria Teresa, ma lei non ha ricambiato. Sono comunque rimasti in contatto; Michela e Ivan, lei 26enne segretaria di uno studio dentistico, lui 26enne serramentista, con la passione per i tatuaggi. Tra i due è nata una bella complicità, hanno continuato la serata insieme e sono ancora in contatto, in attesa di capire se possa nascere una storia; Mina e Enrico, la prima 31enne tiktoker, di origine coreana, in Italia (a Roma) da 7 anni, lui 32enne romano, allenatore di una squadra di pallavolo femminile. Tra i due non è nato alcun feeling e non si sono più visti e sentiti.

