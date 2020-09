Primo Appuntamento 4: episodio 20 coppie e streaming (gallery)

Il diciannovesimo episodio di Primo Appuntamento 2020, il reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, giunto alla quarta stagione, ha mostrato molti nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido troviamo Flavio Montrucchio.

Primo Appuntamento 2020: coppie episodio 20 – 22 settembre

Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Claudio e Sabrina, entrambi di Torino, lui papà single, lei invece scottata da una storia durata 10 anni. Nonostante punzecchiamenti a volte un po’ pesanti da parte di lei, i due sono riusciti a trovare un’intesa e hanno deciso di rivedersi. La storia però è durata poco; Antonio e Alessandra, entrambi di Milano, lui autodefinitosi “tamarro”, lei molto esuberante e dal fisico prosperoso, cosa di cui va molto fiera. Sembrava fosse nata una simpatia, ma al momento della scelta lui ha detto che “è mancata la chimica” e lei l’ha trovato incoerente. Sono comunque diventati amici, nonostante la fede calcistica diversa; Benedetta e Gianmarco, lei nata prematura e con alcuni problemi fisici dovuti al post-parto, lui invece infermiere con una mamma che aveva avuto la sclerosi multipla. I punti in comune non sono bastati e i due hanno deciso di non rivedersi; Anna e Flavio, lei napoletana trasferita a Roma, lui di origine brasiliana ma adottato da una coppia romana quando aveva solamente tre mesi. Hanno deciso di rivedersi, anche se per il momento non si tratta ancora di una storia vera e propria e hanno bisogno di altro rodaggio…

