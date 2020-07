Primo Appuntamento 4: episodio 15 coppie e streaming (gallery)

Il quindicesimo episodio di Primo Appuntamento 2020, il reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, giunto alla quarta stagione, ha mostrato molti nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido troviamo Flavio Montrucchio.

Primo Appuntamento 2020: coppie episodio 15 – 30 giugno

Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Anna e Luigi, entrambi con oltre 70 anni e alla ricerca di una compagnia. L’incontro ha rivelato che non c’erano punti in comune tra i due e nessuno ha voluto proseguire la conoscenza; Simona e Nicoletta, 29 e 20 anni, la prima nipote di Anna, entrambe desiderose di “non dare etichette” in amore e quindi aperte a conoscenze di ogni genere. Si sono piaciute e hanno voluto continuare a conoscersi, anche se per ora il loro rapporto non è sfociato in una vera e propria relazione; Demis e Chiara, entrambi 40enni con la volontà di fermarsi e trovare una storia stabile. Si sono dichiarati reciproca simpatia, ma la loro conoscenza si è trasformata solo in un’amicizia; Erica e Hima, lei insegnante di pole dance con un centinaio di “tentativi” di relazione alle spalle, lui di origine libanese, da subito disinteressato a diventare un nuovo “tentativo” della ragazza. I due, nonostante lei non si sia dimostrata reticente a proseguire nella conoscenza, si sono persi di vista.

Primo Appuntamento 2020: episodio 15 in streaming

