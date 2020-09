Primo Appuntamento 4: episodio 19 coppie e streaming (gallery)

Il diciannovesimo episodio di Primo Appuntamento 2020, il reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, giunto alla quarta stagione, ha mostrato molti nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido troviamo Flavio Montrucchio.

Primo Appuntamento 2020: coppie episodio 19 – 15 settembre

Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Valdemiro e Annaclara, lui di origine angolana, lei momentaneamente in Inghilterra per studio, che hanno trovato da subito una buona intesa e hanno deciso di rivedersi. Per ora la distanza li ha bloccati, ma continuano a sentirsi; Andrea e Daria, lei appassionata di Minnie e in cerca del suo Topolino, ma anche molto attiva e amante del ballo, lui invece più pantofolaio. Sebbene lui sembrasse ben intenzionato, tra i due non è “scattata la chimica” e non si sono più rivisti; Angela e Virginio, entrambi over 70, lei una vecchia conoscenza del programma dal carattere molto esuberante. Sembrava fosse nata una simpatia, invece il rifiuto da parte di lui ha fatto andare su tutte le furie la donna. Non si sono più visti, né sentiti; Matteo e Erdita, lui con gravi problemi di salute alle spalle, lei di origine albanese, venuta in Italia da sola 10 anni fa per studiare medicina, tra mille difficoltà. Si sono piaciuti caratterialmente e, sebbene augurandosi l’un l’altra il meglio, hanno deciso di non continuare a frequentarsi, anche se sono rimasti in contatto.

Primo Appuntamento 2020: episodio 19 in streaming

