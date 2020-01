Primo Appuntamento 4: episodio 1 coppie e streaming (gallery)

Il primo episodio di Primo Appuntamento 2020, il reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, giunto alla quarta stagione, ha mostrato molti nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido troviamo Flavio Montrucchio.

Primo Appuntamento 2020: coppie episodio 1 – 7 gennaio

Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Annalisa e Alessandro, panterona 38enne bolognese lei, 46enne micione lui, che hanno trovato un’intesa e hanno continuato a sentirsi e frequentarsi dopo il programma; Omar e Giorgia, entrambi giovani milanesi, tra cui sembrava scoppiata la passione…e invece hanno smesso di vedersi e sentirsi dopo la serata in cui si sono conosciuti; Manuel e Sissi, lui aspirante pornoattore, lei insegnante dall’aria sbarazzina e dal carattere pudico, che contrariamente alle aspettative si sono piaciuti e hanno continuato a frequentarsi; Simona e Massimo, lei insegnante alla scuola materna, ma anche “strega” e in attesa di un uomo particolare e creativo, lui ragioniere valdostano, che non hanno trovato nulla in comune e non si sono più sentiti. Sono stati protagonisti della puntata anche Edoardo ed Emanuela, che si sono conosciuti nel programma proprio un anno fa: lui, fingendo di voler semplicemente festeggiare il loro anniversario, le ha chiesto di sposarlo. Lei ha risposto positivamente!

Primo Appuntamento 2020: episodio 1 in streaming

IN ARRIVO

Primo Appuntamento: puntate Stagione 4

Qui trovate l’indice video di tutte le puntate della stagione 4 in streaming, con fotogallery e presentazione delle coppie.