Primo Appuntamento 6: episodio 19 coppie e streaming (gallery)

Il diciannovesimo episodio di Primo Appuntamento 2022, sesta edizione del reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, ha mostrato nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido, l’immancabile padrone di casa Flavio Montrucchio.

Primo Appuntamento 2022: coppie episodio 19 – 27 settembre 2022

Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Steven e Sara, lui 26enne di Ravenna, bravo ragazzo che solitamente piace, lei barista romana 26enne che ama stare in compagnia, un po’ egocentrica e molto permalosa. Sebbene caratterialmente fossero compatibili, fisicamente non si sono piaciuti, hanno deciso di non rivedersi e così è stato; Alyssa e Stefano, lei 34enne barese, barista simpatica e un po’ eterna bambina, che una decina di anni fa è “morta” e ha avuto la possibilità di rivivere nella sua vera identità di donna, lui 31enne lombardo, fitness trainer e modello. Si sono trovati reciprocamente interessanti e lui ha detto di volersi liberare dei “limiti” e dei pregiudizi che la società inculca alle persone per conoscerla meglio. Tra loro è nata una bella amicizia, ma non un amore; Maria Pia e Giuliano, lei 72enne ex biologa appassionata della vita e amante del teatro, anche come sceneggiatrici di pièce nelle quali parla soprattutto di uomini, lui 80enne vicentino, agente di commercio e appassionato di fashion e quadri. L’incontro è stato interessante e hanno deciso di risentirsi e conoscersi meglio, ma pian piano l’interesse è scemato e ora lei ha conosciuto un uomo più giovane; Camilla e Marcello, lei 36enne segretaria romana, amante del mare e della subacquea, sempre in movimento, alla ricerca di un “ragazzone” tipo Jason Momoa, lui 43enne autista romano che ama stare all’aria aperta e fare immersioni. Un appuntamento divertente, molto “libero”, come se si conoscessero da tempo e hanno deciso di proseguire la serata insieme, anche se, pur essendosi sentiti alcune volte, non si sono più rivisti ed entrambi hanno iniziato nuove frequentazioni.

