Primo Appuntamento 6: episodio 2 coppie e streaming (gallery)

Il secondo episodio di Primo Appuntamento 2022, sesta edizione del reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, ha mostrato molti nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido, l’immancabile padrone di casa Flavio Montrucchio.

Primo Appuntamento 2022: coppie episodio 2 – 11 gennaio 2022

Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Marco e Giulia, lui 30enne vicentino che sogna di lavorare nel mondo dei droni, lei 23enne studentessa universitaria di Lodi, una ragazza “un po’ bipolare”, come lei stessa si è descritta. Hanno deciso di rivedersi, anche se tra loro poi è nata solo un’amicizia; Federica e Emiliano, lei 50enne che lavora nel settore della ristorazione, ex fidanzata del giovanissimo Giuliano, lui 49enne imprenditore romano con la passione per le moto. Sebbene lui fosse disponibile a rivederla “senza presenza ingombranti”, lei ha detto di aver capito di non essere pronta a iniziare una nuova conoscenza, ma sono comunque rimasti in contatto come amici; Giuliano e Giorgia, lui ex di Federica, 25enne pescatore, lei 26enne parrucchiera con la passione dei tatuaggi. Giorgia, pur avendo passato una bella serata, ha percepito che la storia con Federica non era completamente chiusa e non ha voluto proseguire la conoscenza; Luisa e Giorgio, lei pensionata 73enne sempre in movimento, per nulla scontata e noiosa, lui torinese 80enne ex alpino che si sente giovanissimo. Si sono piaciuti e hanno iniziato a frequentarsi!

Potete rivedere in streaming gli episodi della puntata di cui sopra (gratuitamente) su Discoveryplus nell'apposita sezione di Primo Appuntamento.

