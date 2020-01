Primo Appuntamento 4: episodio 2 coppie e streaming (gallery)

Il primo episodio di Primo Appuntamento 2020, il reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, giunto alla quarta stagione, ha mostrato molti nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido troviamo Flavio Montrucchio.

Primo Appuntamento 2020: coppie episodio 2 – 14 gennaio

Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Carlo e Manuel, il primo nobile e molto rigido e legato all’etichetta, il secondo psicologo e assistente di volo più tranquillo e alla mano, che hanno trovato qualche punto in comune e hanno continuato a sentirsi, sebbene non sia scoccato un vero colpo di fulmine; Francesco e Bruna, 45 e 43 anni, entrambi alla ricerca del grande amore, anche se non è nato il feeling che cercavano e hanno deciso di non riverdersi; Sabrina e Roberto, lei una vecchia e indimenticata conoscenza del programma per la sindrome di Tourette che la rende unica e simpaticissima, lui un artista di strada 64enne che cercava una donna unica…e l’ha trovata, infatti hanno continuato a frequentarsi dopo il programma; Andrea ed Ersilia, lui figlio di Sabrina, un ragazzo 27enne molto dolce e protettivo verso la madre, lei una bella e fisicata 31enne che ha cercato di andare oltre al puro aspetto fisico. I due si sono piaciuti, anche se non sono ancora riusciti a rivedersi.

