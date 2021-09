Primo Appuntamento 5: episodio 18 coppie e streaming (gallery)

Il diciassettesimo episodio di Primo Appuntamento 2021, quinta edizione del reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, ha mostrato molti nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido, l’immancabile padrone di casa Flavio Montrucchio.

Primo Appuntamento 2021: coppie episodio 18 – 14 settembre

Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Giordano e Gabriella, lui calciatore molto sicuro di sé e con obiettivi “alti”, lei estroversa e alla ricerca di un ragazzo un po’ “st**nzo”. Si sono piaciuti e hanno deciso di conoscersi meglio e ora stanno ufficialmente insieme; Erica e Nicolas, lei autodefinitasi “stralunata” e molto romantica, affetta dalla sindrome di Tourette, lui studente di infermieristica appassionato di fotografia. Si sono trovati molto bene e hanno parlato in modo sincero, scegliendo di rivedersi, ma la distanza ha purtroppo impedito loro di iniziare una storia vera e propria; Ideh e Mauro, lei poetessa e psicologa di origine persiana, lui organizzatore di eventi romano. Il dialogo ha avuto qualche difficoltà e non hanno sentito una particolare sintonia, scegliendo di non continuare la conoscenza e non non si sono più visti; Veronica e Valerio, lei studentessa di medicina, sportiva (pratica MMA), lui barman belloccio di Ostia. La loro cena non è decollata ed è rimasta “fredda”, anche per mancanza di attrazione, quindi hanno scelto di non rivedersi e non si sono più sentiti.

Primo Appuntamento 2021: episodio 18 in streaming

Potete rivedere in streaming gli episodi della puntata di cui sopra (gratuitamente) su Discoveryplus nell’apposita sezione di Primo Appuntamento. Potrebbe essere necessaria la registrazione per accedere ad alcuni contenuti.

Primo Appuntamento: puntate Stagione 5

Qui trovate l’indice video di tutte le puntate della stagione 5 in streaming, con fotogallery e presentazione delle coppie.