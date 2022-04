Primo Appuntamento 6: episodio 15 coppie e streaming (gallery)

Il quindicesimo episodio di Primo Appuntamento 2022, sesta edizione del reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, ha mostrato molti nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido, l’immancabile padrone di casa Flavio Montrucchio.

Primo Appuntamento 2022: coppie episodio 15 – 19 aprile 2022

Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Titti e Dario, lei 36enne fotografa salernitana, lui commercialista 47enne di Cava dei Tirreni, con la passione per la musica e i viaggi. Hanno trascorso una serata piacevole e hanno deciso di continuarla insieme, ma col tempo si sono persi di vista; Sofia e Nicolas, lei 20enne di Fiumicino con la passione per la danza del ventre, con una problematica di salute scoperta da pochi mesi, lui 19enne romano commesso in un supermercato (perché si è preso un “anno sabbatico”), con la passione per il soft air. Si sono trovati bene insieme e si sono scambiati i numeri e hanno iniziato a frequentarsi. La loro storia sta andando a gonfie vele; Francesco e Violetta, lui 81enne musicista di Monfalcone, vedovo da 6 anni, lei 73enne pensionata di Padova, con una grande passione per la musica. Lei sarebbe stata pronta a rivederlo, ma lui no e quindi non si sono più visti; Wiktoria e Mauro, lei la 25enne di origine polacca di qualche puntata fa, lui il mitico barman di Primo Appuntamento! I due si erano “colpiti” reciprocamente in occasione del primo appuntamento della ragazza e così la produzione ha deciso di farla tornare a sorpresa. Mauro però non ha voluto fare una delle classiche cene perché, a detta sua, fuori dal bancone si sente “perso”.

Potete rivedere in streaming gli episodi della puntata di cui sopra (gratuitamente) su Discoveryplus nell'apposita sezione di Primo Appuntamento.

