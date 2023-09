Primo Appuntamento 7: episodio 19 coppie e streaming (gallery)

Il diciannovesimo episodio di Primo Appuntamento 2023, settima edizione del reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, ha mostrato nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido, l’immancabile padrone di casa Flavio Montrucchio, affiancato per l’accoglienza dei clienti da Barbara Antonini.

Primo Appuntamento 2023: coppie episodio 19 – 26 settembre 2023

Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Barbara e Davide, lei 44enne di Giulianova, barista chiamata Miss Simpatia per la sua solarità, amante delle discoteche, lui 46enne di Falconara Marittima, negoziante, autodefinitosi serio, simpatico, lavoratore e molto altro. Non è scattata la scintilla e non si sono più visti, né sentiti; Michele Fedele e Massimo, il primo 24enne casertano, ma romano di adozione, studente di Medicina, nonché tiktoker, il secondo 26enne romano, commesso in una boutique di lusso con la passione per la moda, ma anche “inguaribile romantico”. Si sono piaciuti e hanno deciso di rivedersi, ma Massimo è sparito e la storia non ha avuto un seguito; Tommaso e Marianna, lui 37enne del Mugello, pieno di passioni sportive (tranne il calcio), lei 34enne di Prato che lavora in un’azienda di pizze surgelate, che odia annoiarsi. Tra loro si era creata un’ottima sintonia, ma nella vita di tutti i giorni non è stato altrettanto; Alessio e Valentina, lui 44enne di Asti, di origine calabrese, agente nel settore odontoiatrico, con due figli dalla sua precedente unione, lei impiegata 38enne di Lodi, poliedrica, ma sempre molto positiva. Hanno trovato un ottimo feeling e hanno deciso di rivedersi. La serata è continuata, ma alla fine tra i due non è nato nulla.

Primo Appuntamento 2023: episodio 19 in streaming

Potete rivedere in streaming gli episodi della puntata di cui sopra (gratuitamente) su Discoveryplus nell’apposita sezione di Primo Appuntamento. Potrebbe essere necessaria la registrazione per accedere ad alcuni contenuti.

Primo Appuntamento: puntate Stagione 7

Qui trovate l’indice video di tutte le puntate della stagione 7 in streaming, con fotogallery e presentazione delle coppie.