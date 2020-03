Primo Appuntamento 4: episodio 9 coppie e streaming (gallery)

Il nono episodio di Primo Appuntamento 2020, il reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, giunto alla quarta stagione, ha mostrato molti nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido troviamo Flavio Montrucchio.

Primo Appuntamento 2020: coppie episodio 9 – 10 marzo

Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Adriano e Martina, lui appassionato di ufologia, lei di angeli, che hanno trovato molti punti in comune e, sebbene lui sperasse in qualcosa di più, sono diventati amici dopo il programma; Emanuele ed Elisa, entrambi giovanissimi e insicuri, tra i quali sembrava fosse scattato qualcosa, ma lei non si è ancora lasciata andare nonostante lui sia ben disposto nei suoi confronti; Pamela e Mirko, lei esuberante e appariscente, con dei film hard alle spalle, lui palestrato, entrambi separati e con figli grandicelli. Tra loro è nato un certo feeling, ma non è sfociato in qualcosa di serio; Patrizia e Mario, entrambi residenti a Torino, tra cui non c’è stato un seguito nonostante lui sembrasse intenzionato a continuare la conoscenza.

Primo Appuntamento 2020: episodio 9 in streaming

Primo Appuntamento: puntate Stagione 4

