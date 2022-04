Primo Appuntamento 6: episodio 13 coppie e streaming (gallery)

Il tredicesimo episodio di Primo Appuntamento 2022, sesta edizione del reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, ha mostrato molti nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido, l’immancabile padrone di casa Flavio Montrucchio.

Primo Appuntamento 2022: coppie episodio 13 – 5 aprile 2022

Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Lorella e Marco, lei coach motivazionale torinese che pensa che l’età sia quella che uno si sente, lui 60enne organizzatore di eventi di carattere culturale, amante dei viaggi e molto sportivo. Non hanno trovato molte cose in comune e hanno deciso di non rivedersi; Dajanna e Badr, lei 27enne genovese, ma nata in Colombia e poi adottata, con un passato tragico a causa delle violenze subite da un ex, lui 26enne di origine marocchina, arrivato in Italia a 2 anni, ma vissuto molto in strada tra tante difficoltà. Hanno trovato una bella intesa, si sono piaciuti e hanno deciso di rivedersi, anche se ci stanno andando piano; Nicola ed Emanuele, il primo 38enne tecnico di tecnologia tarantino che nel 2015 ha scoperto di avere un problema neurologico causato da un tumore avuto da bambino, il secondo 35enne milanese di origine catanese che si occupa di marketing. Pur non essendo fisicamente l’uno il tipo dell’altro, sono rimasti affascinati dal rispettivo modo di fare e hanno deciso di rivedersi, ma la storia non è poi decollata e ora Emanuele è fidanzato con un altro; Wiktoria e Giovanni, lei 25enne di origine polacca, ma da tanti anni nei dintorni di Roma, di professione barista, lui 26enne pugliese giocatore di basket. Lei però appena entrata nel ristorante ha avuto un colpo di fulmine per Mauro, il barista…a quanto pare ricambiata. Sebbene Giovanni fosse stato quindi interessato, lei non ha ricambiato e ha deciso di scrivere un bigliettino per Mauro. Come andrà a finire?

Primo Appuntamento 2022: episodio 13 in streaming

Potete rivedere in streaming gli episodi della puntata di cui sopra (gratuitamente) su Discoveryplus nell’apposita sezione di Primo Appuntamento. Potrebbe essere necessaria la registrazione per accedere ad alcuni contenuti.

