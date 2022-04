Primo Appuntamento 6: episodio 14 coppie e streaming (gallery)

Il quattordicesimo episodio di Primo Appuntamento 2022, sesta edizione del reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, ha mostrato molti nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido, l’immancabile padrone di casa Flavio Montrucchio.

Primo Appuntamento 2022: coppie episodio 14 – 12 aprile 2022

Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Filippo e Silvia, lui 43enne chef torinese molto sportivo, lei 46enne impiegata, anche lei sportivissima e con un passato da danzatrice. Pur essendo due persone di polso, hanno trovato moltissime cose in comune e hanno deciso di rivedersi, anche se la frequentazione non è durata a lungo per mancanza di tempo, troppa distanza e troppi impegni; Giancarlo e Brian, il primo 36enne infermiere barese, fratello maggiore di Luca, il secondo 32enne infermiere di Taranto. Si erano già intravisti ad una cena aziendale e non si erano dispiaciuti, quindi rivedersi nel programma non ha fatto che confermare le loro sensazioni positivi e hanno deciso di continuare a frequentarsi, anche se col tempo la relazione tra i due è terminata; Luca e Marco, il primo 34enne barese che però vive a Roma, fratello minore di Giancarlo, con molto successo sui social, il secondo 32enne farmacista romano, attualmente a Velletri per lavoro. Hanno passato una serata piacevole e hanno deciso di proseguirla insieme, ma già il giorno dopo il rapporto tra i due si è purtroppo chiuso; Giorgio e Gisella, lui 87enne veronese, il partecipante più “grande” di tutte le edizioni del programma, lei 78enne di Grado che ama vivere con leggerezza. Gisella l’avrebbe rivisto, ma lui ha detto di non “provare niente” e quindi non si sono più sentiti.

Potete rivedere in streaming gli episodi della puntata di cui sopra (gratuitamente) su Discoveryplus nell'apposita sezione di Primo Appuntamento.

