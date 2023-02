Primo Appuntamento 7: episodio 8 coppie e streaming (gallery)

L’ottavo episodio di Primo Appuntamento 2023, settima edizione del reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, ha mostrato nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido, l’immancabile padrone di casa Flavio Montrucchio, affiancato per l’accoglienza dei clienti da Barbara Antonini.

Primo Appuntamento 2023: coppie episodio 8 – 28 febbraio 2023

Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Davide e Luca, il primo 32enne di Milano, ma con origini calabresi, che lavora come massaggiatore nelle Spa e si definisce un ex timido, il secondo 27enne biomedico di Bologna, ma originario di Perugia, con tante esperienze e alla ricerca di una conoscenza profonda. L’appuntamento è andato molto bene ed hanno trovato un’ottima intesa, decidendo di rivedersi, ma sono rimasti solo amici; Simonetta e Giacomo, lei 51enne tecnico radiologo, mamma di Chiara, lui 56enne infermiere romano con la passione della velocità. Nonostante sia stata una serata piacevole, i continui punzecchiamenti di Simonetta hanno un po’ irritato Giacomo, che si è tirato indietro. Non si sono più rivisti; Chiara e Gaetano, lei 25enne giornalista, figlia di Simonetta e collezionista di “casi umani”, lui 30enne campano con una passione per il lato B (proprio e altrui). La cena è andata bene ed è stata divertente, ma entrambi hanno riscontrato una diversità di vedute notevole, decidendo di non rivedersi e così è stato; Eleonora e Paolo, lei 44enne di Bologna tatuata, ex infermiera che ha dovuto abbandonare il lavoro a causa di una malattia autoimmune, lui 50enne emiliano sportivo e spericolato. La voglia di stare bene e trovare una persona da avere al proprio fianco li ha fatti aprire e hanno trascorso una bellissima serata, decidendo di proseguire la conoscenza. Purtroppo, nonostante si siano sentiti per un po’, l’intesa è scemata e non si è trasformata in una relazione.

