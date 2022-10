Primo Appuntamento 6: episodio 23 coppie e streaming (gallery)

Il ventitreesimo episodio di Primo Appuntamento 2022, sesta edizione del reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, ha mostrato nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido, l’immancabile padrone di casa Flavio Montrucchio.

Primo Appuntamento 2022: coppie episodio 23 – 25 ottobre 2022

Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Desiree e Ivan, lei 27enne siciliana, assistente amministrativa scolastica, lui 30enne della provincia di Palermo, ex animatore turistico, adesso insegnante di inglese. La serata è stata piacevole e divertente e esteticamente i due si sono piaciuti, quindi hanno deciso di conoscersi meglio. Purtroppo tra loro non è poi nata una vera storia e sono rimasti amici; Sine e Andrea, lei 49enne insegnante di inglese originaria degli Stati Uniti, attualmente a Napoli, lui 55enne artista di Ladispoli, con tante storie alle spalle. I due hanno trovato una buona connessione e hanno deciso di rivedersi, ma lei poi ci ha ripensato e la conoscenza è finita; Juri e Giusy, lui 40enne praticante avvocato di Parma, che da piccolo sognava una vita tranquilla come ragioniere in stile Fantozzi, lei 34enne O.S.S. originaria di Napoli, ma attualmente a Modena per lavoro e per cambiare vita. Entrambi si sono sentiti a proprio agio, ma lei ha preferito rivederlo solo come amico. In realtà poi non si sono più visti e sentiti; Anna e Gerardo, lei 56enne calabrese, gestore di una sala giochi per bambini e amante del ballo, lui 61enne antennista di Castellabbate (Salerno), amante anche lui del ballo. Pur avendo trascorso una bella serata, per Anna è mancato qualcosa e non è scattato quel “click”. Non si sono più sentiti.

