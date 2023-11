Primo Appuntamento 7: episodio 25 coppie e streaming (gallery)

Il ventiquattresimo episodio di Primo Appuntamento 2023, settima edizione del reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, ha mostrato nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido, l’immancabile padrone di casa Flavio Montrucchio, affiancato per l’accoglienza dei clienti da Barbara Antonini.

Primo Appuntamento 2023: coppie episodio 25 – 7 novembre 2023

Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Nicola e Alessandra, lui operaio veronese di 42 anni, con la passione per gli sport, la montagna e la fotografia, lei 40enne di Treviso, proprietaria di un negozio di articoli per l’infanzia e appassionata di ballo. Le premesse erano positive, ma i due si sono limitati a qualche telefonata e tra loro non è nato nulla; Annabella e Massimo, lei 59enne di Vicenza, ex infermiera da un anno in pensione, alla ricerca di qualcuno che si prenda cura di lei, lui 60enne di Brescia, molto attento all’eleganza. Tra i due non è scattato alcun feeling e non si sono più sentiti; Martina e Nicola, la prima 28enne di Guidonia (Roma), studentessa in Economia e appassionata di motocross, il secondo 33enne romano, consulente informatico, logico e razionale. Si sono piaciuti, sono usciti qualche volta insieme, ma tra loro non è sbocciato l’amore; Luna e Pamela, la prima 22enne di Marano di Napoli, studentessa di Cinema e commessa, con la passione per i tarocchi, la seconda 26enne di Bisceglie, istruttrice di fitness e calciatrice. Pamela avrebbe rivisto volentieri Luna, mentre Luna non ha voluto proseguire la conoscenza.

Primo Appuntamento 2023: episodio 25 in streaming

Potete rivedere in streaming gli episodi della puntata di cui sopra (gratuitamente) su Discoveryplus nell’apposita sezione di Primo Appuntamento. Potrebbe essere necessaria la registrazione per accedere ad alcuni contenuti.

Primo Appuntamento: puntate Stagione 7

Qui trovate l’indice video di tutte le puntate della stagione 7 in streaming, con fotogallery e presentazione delle coppie.