Primo Appuntamento 5: episodio 10 coppie e streaming (gallery)

Il decimo episodio di Primo Appuntamento 2021, quinta edizione del reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, ha mostrato molti nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido troviamo ancora una volta il simpatico Flavio Montrucchio.

Primo Appuntamento 2021: coppie episodio 10 – 16 marzo

Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Gaia e Matteo, due ragazzi molto giovani e molto timidi, lei toscana con i capelli in stile Rapunzel, lui romano con dei problemi di linguaggio da giovane (poi superati). Si sono trovati reciprocamente interessanti, ma la storia sta stentando a decollare; Roberto e Simona, entrambi romani, lui giovanile e con pensieri particolari sulla convivenza, lei habitué dei concorsi di bellezza, alla ricerca di un uomo giovane più che giovanile. Non è scattata la scintilla e non si sono più sentiti; Celeste e Matteo, lei ex modella con un passato segnato da problemi alimentari e insicurezze, lui bergamasco alla ricerca di una bella storia d’amore, con una grossa delusione d’amore superata a fatica. Sembravano abbastana compatibili, ma a lei non è scattata la scintilla e, sebbene si siano scritti sui social per un po’, poi è terminata anche l’amicizia; Salvatore e Riccardo, il primo molto spigliato, al suo secondo appuntamento nel programma (nel primo era stato “rifiutato” da un ragazzo bisex indeciso), l’altro più chiuso. Tra loro è nato un interesse, si sono frequentati per un po’, ma la storia non è diventata ufficiale.

Primo Appuntamento 2021: episodio 10 in streaming

Qui potete rivedere in streaming gli episodi della puntata di cui sopra. Potrebbe essere necessario iscriversi (gratuitamente) a Discoveryplus per accedere ai contenuti.

Primo Appuntamento: puntate Stagione 5

Qui trovate l’indice video di tutte le puntate della stagione 5 in streaming, con fotogallery e presentazione delle coppie.