Primo Appuntamento 6: episodio 28 coppie e streaming (gallery)

Il ventottesimo episodio di Primo Appuntamento 2022, sesta edizione del reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, ha mostrato nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido, l’immancabile padrone di casa Flavio Montrucchio.

Primo Appuntamento 2022: coppie episodio 28 – 29 novembre 2022

Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Valentina e Massimiliano, lei 30enne di Novara, di professione tecnico veterinario, una ex timida ora un po’ vamp, lui 31enne romano che fa dirette streaming su attualità e psicologia e ama viaggiare. La serata è stata piacevole e hanno deciso di rivedersi. Purtroppo la distanza ha fatto in modo che tutto si spegnesse in breve tempo; Maurizio e Simona, lui 23enne della provincia di Varese, studente in Storia e amante di manga e cosplay, un po’ “nerd”, lei 25enne della zona di Milano, appassionata di make-up, cosplay e anche manga. Nonostante le passioni in comune, da parte di Simona non è scattata l’attrazione che avrebbe voluto e ha preferito non continuare la conoscenza e non si sono più sentiti; Domenica e Pierluca, lei 57enne di Faenza, una vulcanica infermiera, ma anche “crocerossima” in amore, lui 56enne di Lucca, idraulico, entrambi con un passato di tradimenti. Sebbene si siano divertiti, l’indole diversa ha fatto sì che non scattasse la scintilla da parte di Domenica e non si sono più visti; Antony e Maria Grazia, lui di Sesto Fiorentino (FI), studente con mamma giapponese e padre siciliano, che non esprime al meglio i propri sentimenti, lei studentessa 20enne della provincia di Bologna, per metà russa e per metà bolognese. Si sono trovati bene e hanno deciso di proseguire la serata insieme. Si sono anche rivisti, ma è nata solo un’amicizia.

Primo Appuntamento 2022: episodio 28 in streaming

Potete rivedere in streaming gli episodi della puntata di cui sopra (gratuitamente) su Discoveryplus nell’apposita sezione di Primo Appuntamento. Potrebbe essere necessaria la registrazione per accedere ad alcuni contenuti.

