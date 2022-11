Primo Appuntamento 6: episodio 25 coppie e streaming (gallery)

Il venticinquesimo episodio di Primo Appuntamento 2022, sesta edizione del reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, ha mostrato nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido, l’immancabile padrone di casa Flavio Montrucchio.

Primo Appuntamento 2022: coppie episodio 25 – 8 novembre 2022

Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Giulia e Silvio, lei studentessa 25enne di ingegneria informatica, non una classica “nerd”, un po’ logorroica, che per sua stessa ammissione ama stare in propria compagnia, lui 30enne romano programmatore web, amante del contatto fisico e dell’abbraccio. La logorrea di Giulia ha aiutato Silvio a tranquillizzarsi e lui avrebbe continuato la conoscenza, ma da parte di Giulia le sensazioni sono state solo di potenziale amicizia e quindi non si sono più visti; Alessio e Anna, lui 25enne cameriere romano, che spera di trovare la persona giusta e sposarsi, lei 21enne della provincia di L’Aquila col sogno di fare la stilista. Anna era interessata ad Alessio, ma in lui non è scattata la scintilla. Si sono comunque sentiti via messaggio ed è nata un’amicizia; Sara e Idriss, la prima 29enne torinese, modella e ballerina di burlesque che ama esibirsi col nome di Cyber Savannah, dopo aver avuto un tumore che l’ha costretta all’amputazione di una gamba, lui 26enne italo-marocchino che vive a Milano, dove fa il cantante. La serata è andata molto bene e hanno deciso di proseguirla insieme. Pur essendo poi rimasti in contatto, non è sbocciato l’amore e lui ora è innamorato di un’altra; Luca e Barbara, lui 60enne della provincia di Treviso, un po’ burbero, single da un paio d’anni, lei 55enne di Verona che si sta reinventando, ex responsabile di agenzie matrimoniali, single da 6 anni. I due viaggiavano su due binari molto diversi, quindi non hanno trovato l’intesa e non si sono più visti.

