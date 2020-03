Primo Appuntamento 4: episodio 10 coppie e streaming (gallery)

Il decimo episodio di Primo Appuntamento 2020, il reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, giunto alla quarta stagione, ha mostrato molti nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido troviamo Flavio Montrucchio.

Primo Appuntamento 2020: coppie episodio 10 – 17 marzo

Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Andrea e Paola, lui 38enne che ci prova un po’ con tutte, lei in cerca di una persona di cui avere fiducia. Sebbene lui volesse rivederla, lei ha messo le mani avanti dichiarandosi solo una potenziale amica e si sono quindi persi di vista; Damiano e Martina, entrambi 27enni, ma lui all’apparenza ancora ragazzino. Hanno trascorso una serata tranquilla, lui avrebbe voluto rivederla, ma lei cercava qualcosa di diverso e tra i due non è continuata; Diana e Fabio, lei una passionale donna di origine colombiana alla ricerca di un uomo generoso, lui romano che sembrava uscito da un film di Carlo Verdone, nati lo stesso giorno e dal carattere molto simile. Si sono piaciuti e si frequentano; Marco ed Elisa, lui agrigentino “scartato” dall’influencer Rossella (poi pentita) qualche puntata fa solamente dalla visione del suo profilo social, lei attualmente a Bologna per lavoro, sportiva e piena di interessi. Tra i due è nato subito un grande feeling e subito dopo la registrazione lei è andata a trovarlo ad Agrigento. Ora continuano a sentirsi, in attesa di rivedersi.

