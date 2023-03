Primo Appuntamento 7: episodio 10 coppie e streaming (gallery)

Il decimo episodio di Primo Appuntamento 2023, settima edizione del reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, ha mostrato nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido, l’immancabile padrone di casa Flavio Montrucchio, affiancato per l’accoglienza dei clienti da Barbara Antonini.

Primo Appuntamento 2023: coppie episodio 10 – 7 marzo 2023

Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Camilla e Gianmarco, lei sensitiva 23enne romana, lui 28enne designer e stylist pugliese, ma che vive a Roma, molto somigliante ad Achille Lauro. Tra loro è nata un’amicizia, che sta continuando; Martina e Pasquale, lei 30enne napoletana, social media manager ed ex “flirt” di Eugenio, lui 33 enne campano proprietario di un forno, dove prepara pane e pizza. Tra i due non è scattato alcun feeling e non si sono più sentiti; Eugenio e Ilenia, lui 36enne napoletano, grafico pubblicitario, ex “crush” di Martina, lei 35enne di Napoli, mamma di una bimba di 10 anni. Non hanno trovato l’intesa che cercavano, decidendo di non proseguire la conoscenza; Milva e Marcello, lei 59enne di Cagliari, grande sportiva, ex nazionale italiana di pesca sportiva, lui 67enne cagliaritano appassionato di moto e barca, alla ricerca di una donna con cui condividere tutto. Sebbene la cena sia andata benissimo e ci fossero le premesse per una bella conoscenza, tra i due il rapporto si è affievolito pian piano.

