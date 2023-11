Amore alla prova – La crisi del settimo anno su Real Time: orari e streaming

Andrà in onda a partire da questa sera, mercoledì 15 novembre 2023, il reality show Amore alla prova – La crisi del settimo anno. Il programma segue quattro coppie di lungo corso, che stanno vivendo un momento di crisi, che decidono di mettersi alla prova scambiandosi i partner per 14 giorni. Le coppie saranno guidate nel loro percorso dallo psicologo Davide Radavelli. Presenta Giulia De Lellis.

Le coppie della seconda edizione

Valentina e Massimiliano, rispettivamente 30 e 31 anni, sono fidanzati da 6 anni e sposati da 3. Hanno due figlie di 5 e 3 anni. Lorena e Emanuele, rispettivamente 38 e 46 anni, sono fidanzati da 10 anni e sposati da 7. Non hanno figli. Monia e Ugo, rispettivamente 33 e 47 anni, sono fidanzati da 8 anni e sposati da 5. Hanno un figlio di 7 anni. Sara e Davide, rispettivamente 28 e 30 anni, sono fidanzati da 5 anni e non hanno figli.

Il programma

Le coppie si ritrovano in una villa, dove vengono separate e assegnate a un partner diverso. Durante le due settimane, le coppie vivono la vita dell’altro, con i suoi pregi e i suoi difetti. Alla fine delle due settimane, le coppie si riuniscono e devono decidere se tornare insieme o porre fine alla relazione.

Amore alla prova – La crisi del settimo anno: date e orari

Amore alla prova – La crisi del settimo anno va in onda da mercoledì 15 novembre a partire dalle ore 21.30 su Real Time, con una puntata alla settimana.

Amore alla prova – La crisi del settimo anno in streaming

È possibile vedere Amore alla prova – La crisi del settimo anno in streaming durante la messa in onda televisiva collegandosi al sito ufficiale di Real Time e selezionando l’opzione Live. Sùbito dopo la messa in onda, i singoli episodi saranno visibili anche qui su Discovery+.