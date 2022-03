Primo Appuntamento 6: episodio 8 coppie e streaming (gallery)

L’ottavo episodio di Primo Appuntamento 2022, sesta edizione del reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, ha mostrato molti nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido, l’immancabile padrone di casa Flavio Montrucchio.

Primo Appuntamento 2022: coppie episodio 8 – 1 marzo 2022

Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Marco e Luisiana Capuano, lui nuotatore 20enne molto sicuro di sé e un po’ narcisista, alla ricerca di una donna bellissima, lei modella, ex Miss molto schietta, entrambi pugliesi ed entrambi 20enni. Hanno deciso di rivedersi, anche se la loro storia non è ancora decollata; Romano e Patrizia, lui 79enne ex sindaco rimasto vedovo molto giovane, con tanta voglia di innamorarsi di nuovo, lei torinese, ex insegnante in pensione, anche lei vedova da tempo. Sebbene abbiano passato una cena piacevole, lei ha preferito non continuare la conoscenza e non si sono più sentiti; Emanuele e Natasha, lui vecchia conoscenza del programma, al suo quarto appuntamento (memorabile il primo appuntamento avuto con la celebre Silvia), lei archeologa 45enne di origine francese, con una figlia 17enne nata subito dopo la morte del papà. Hanno trovato dei punti d’incontro e tra loro è nata una tenera amicizia; Camilla e Alessandro, lei contabile bresciana che qualche anno fa è stata vittima di un brutto incidente motociclistico, dove ha perso la vita il suo ragazzo, lui corriere milanese che, dopo essere rimasto orfano molto presto, è stato qualche anno in Sicilia dai nonni. Hanno trascorso una cena tranquilla, entrambi a proprio agio, e hanno deciso di continuare la conoscenza, anche se per ora non c’è niente di ufficiale.

