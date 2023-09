Primo Appuntamento 7: episodio 18 coppie e streaming (gallery)

Il diciottesimo episodio di Primo Appuntamento 2023, settima edizione del reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, ha mostrato nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido, l’immancabile padrone di casa Flavio Montrucchio, affiancato per l’accoglienza dei clienti da Barbara Antonini.

Primo Appuntamento 2023: coppie episodio 18 – 12 settembre 2023

Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Alex e Guendalina, lui 24enne nato a Roma, con origini italo-coreane, aspirante tatuatore, ma troppo pigro per applicarsi, lei barese 24enne amante dei concerti punk, attualmente a Roma per motivi di lavoro e studio. Sebbene tanti punti in comune, non è nato un “feeling” particolare e non si sono più visti; Nicolina e Alessandro, lei 81enne romana appassionata di ballo, amica di Milena, lui 80enne fotografo romano, appassionato di viaggi in camper. Dopo un inizio titubante, la serata è stata piacevole e hanno deciso di rivedersi. Si sono però sentiti solamente qualche volta al telefono; Milena e Mauro, lei 71enne romana, appassionata di ballo come Nicolina, di cui è molto amica, lui romano 75enne maestro di dama e appassionato di yoga. Si sono piaciuti e hanno iniziato a frequentarsi, decidendo però poi di rimanere solamente amici; Niccolò e Veronica, lui 32enne poeta di Monza, lei 28enne della provincia di Milano, appassionata di ricamo e di animali. La timidezza di Veronica ha fatto sì che la serata non decollasse proprio e non si sono più visti o sentiti.

Primo Appuntamento 2023: episodio 18 in streaming

Potete rivedere in streaming gli episodi della puntata di cui sopra (gratuitamente) su Discoveryplus nell’apposita sezione di Primo Appuntamento. Potrebbe essere necessaria la registrazione per accedere ad alcuni contenuti.

