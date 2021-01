Il secondo episodio di Primo Appuntamento 2021, quinta edizione del reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, giunto alla quinta stagione, ha mostrato molti nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido troviamo ancora una volta il bravo Flavio Montrucchio.

Primo Appuntamento 2021: coppie episodio 1 – 5 gennaio

Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Giulia e Simone, lui “sosia” di Johnny Depp di Ladispoli; Federico ed Elisa, lui calciatore, lei ragazza stravagante e schietta. Inizialmente al bar si erano incontrati Giulia e Federico e a quanto pare tra loro era scattato qualcosa, soprattutto da parte di Federico, che ha boicottato il suo appuntamento e ha tentato il tutto per tutto scrivendo un bigliettino a Giulia. Entrambi gli appuntamenti sono quindi andati male e Giulia e Federico sono in attesa di incontrarsi di nuovo al ristorante. Ci sono stati poi Silvia e Francesco, detto Frank, entrambi dell’Emilia-Romagna, amanti delle discoteche e del ballo, che hanno scoperto di avere tantissime cose in comune, hanno scelto di proseguire la loro conoscenza e si stanno ancora frequentando. Abbiamo rivisto inoltre Elda e Azeglio, una coppia nata proprio in questo programma, lei 80 anni e lui 79: lui l’ha riportata nel ristorante per chiederle di sposarlo…e lei ovviamente ha detto sì!

Primo Appuntamento 2021: episodio 2 in streaming

Primo Appuntamento: puntate Stagione 5

